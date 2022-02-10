Ceferin Şampiyonlar Ligi'nde final four sistemini hedefliyor

UEFA Başkanı, Şampiyonlar Ligi'nde yapılmasını düşündükleri değişiklikle ilgili bilgi verdi.



Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde NFL ve Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini kaydederek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.



Ceferin bu konu gibi köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün büyük ölçüde değişeceği 2024/25 sezonundan önce hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün gözükmediğini de sözlerine ekledi.





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