Ceferin: 'Koronavirüs bitecek, EURO2020 oynanacak'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'nın öne kulüplerinin yer alacağı 'Süper Lig' iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Aleksander Ceferin böyle bi ihtimalin söz konusu olmadığını söyledi.



"SÜPER LİG DİYE BİR ŞEY OLAMAZ"



Aleksander Ceferin, "Şampiyonlar Ligi'nin yerini Süper Lig gibi bir organizasyonun alması söz konusu bile olamaz. Bu fikir, Avrupa'da dayanışmayı önemsemeyen iki ya da üç kulüp başkanının düşüncesi. Kendilerinden başka hiçbir şeyi umursamıyorlar, kendi kulüplerine bile zarar veriyorlar ama farkında değiller. Çok ciddi bir fikir değil. Bu fikrin, popülist veya politik olduğunu düşünüyorum." dedi.



"MİLLİ MAÇLAR BENİ MUTLU ETTİ"



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, milli maçların oynanmasıyla ilgili olarak "Ulusal maçlar oynanmasaydı, birçok ülke federasyonunun mali sorunları ortaya çıkardı. Ayrıca milli takım maçını izlemek, milli maçta oynamak vatansever bir duygu oluşturur, ülkenizle gurur duyarsınız. Bizler de bu maçları oynadığımız için gururlanmalıyız. Ülkelerin milli maçlar yapabilmesi nedeniyle mutluyum" diye konuştu.



" KOVID BİTECEK, EURO2020 OYNANACAK"



Ceferin ayrıca "EURO2020'nin planladığı tarihte oynanacağını düşünüyorum ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Eminim ki ertelemeyeceğiz ve oynayacağız. Ancak bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, buna dikkat edeceğiz. Belki fazla iyimserim ama salgın ilkbahardan önce bitecek ve EUERO2020 oynanacak" ifadelerini kullandı.



