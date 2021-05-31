Ceferin'in hedefinde 3 dev var!

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Avrupa Süper Ligi kurmaya çalışan ancak planları başarısızlıkla sonuçlanan Real Madrid, Juventus ve Barcelona kulüplerini hedef aldı.



Sky Sports canlı yayınında konuşan Ceferin, "Bu üç kulüp, yaklaşımlarıyla kendi kendilerini felç ettiler. Basın bültenlerini okudum, garip! Binlerce kulüp, bu ligin karşısındayken bu üçü futbolu kurtaracaklarını düşünüyor. Bu üçünden başka da kimse bundan hoşlanmıyor." ifadelerini kullandı.



Üç kulübün UEFA'dan ceza alıp almayacağına dair gelen soruya Ceferin, "Disiplin Kurulu bağımsızdır. Bu dava üzerinde çalışıyorlar. Dosyaya erişimim ya da bilgim yok. Yaptırım olacak mı, olmayacak mı... Gerçekten bilmiyorum." cevabını verdi.



"SÜPER LİG'DE AMA BANA CL BAŞVURUSU YAPIYOR"



UEFA Başkanı, "Hala Avrupa Süper Ligi'nin parçası olduklarını söylüyorlar ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için de bana başvuru yapıyorlar. Garip. Yani Süper Lig'desin ama Şampiyonlar Ligi'nde mi oynamak istiyorsun? Anlamakta zorlanıyorum. Bizi aramalılar. Bize mektup yazmalılar. Bizden randevu talep etmeliler. Bunların yerine diyalog kurmak istediklerini söyleyen garip bir basın bülenti yayınladılar. Gerçekten ilginç bir yaklaşım." diyerek sözlerini sürdürdü.



GRAVINA: "HALA ORADALARSA LİGE GİREMEZLER"



İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise, "Kurallar çok açık. Juventus gelecek sezon başlarken hala Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası olduğunu söylerse, Serie A'da mücadele edemez. Taraftarlar için çok üzülürüm ama kural kuraldır, herkes için geçerlidir. Umarım bu davranışlarından bir an önce vazgeçerler." açıklamasını yaptı.



