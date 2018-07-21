Cedric Carrasso için dörtlü yarış!

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve yeni sözleşme imzalanmayan tecrübeli kaleci Cedric Carrasso ile görüşen kulüpler açıklandı.
Fransa basınından France Football'un haberine göre; Antalyaspor, Lille, Bordeaux ve Fiorentina, Fransız file bekçisiyle anlaşmaya çalışıyor.
FRANSA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Haberde; Carrasso'nun kariyerini Fransa'da sürdürmek istediği ve Lille ile Bordeaux'nun transferde bir adım önde olduğu belirtildi.
Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.
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Fransa basınından France Football'un haberine göre; Antalyaspor, Lille, Bordeaux ve Fiorentina, Fransız file bekçisiyle anlaşmaya çalışıyor.
FRANSA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Haberde; Carrasso'nun kariyerini Fransa'da sürdürmek istediği ve Lille ile Bordeaux'nun transferde bir adım önde olduğu belirtildi.
Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın