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Cedric Carrasso için dörtlü yarış!

Galatasaray ile yolları ayrılan Cedric Carrasso için Antalyaspor ile birlikte 3 kulübün harekete geçtiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cedric Carrasso için dörtlü yarış!
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21 Temmuz 2018 01:20
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve yeni sözleşme imzalanmayan tecrübeli kaleci Cedric Carrasso ile görüşen kulüpler açıklandı.

Fransa basınından France Football'un haberine göre; Antalyaspor, Lille, Bordeaux ve Fiorentina, Fransız file bekçisiyle anlaşmaya çalışıyor.

FRANSA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Haberde; Carrasso'nun kariyerini Fransa'da sürdürmek istediği ve Lille ile Bordeaux'nun transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.



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