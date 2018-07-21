Cedric Carrasso için dörtlü yarış!

Geçtiğimiz sezonugeçiren ve yeni sözleşme imzalanmayan tecrübeli kaleciile görüşen kulüpler açıklandı.Fransa basınından France Football'un haberine göre; Antalyaspor, Lille, Bordeaux ve Fiorentina, Fransız file bekçisiyle anlaşmaya çalışıyor.Haberde; Carrasso'nun kariyerini Fransa'da sürdürmek istediği ve Lille ile Bordeaux'nun transferde bir adım önde olduğu belirtildi.Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.