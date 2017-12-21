Cedric Carrasso: ''Gel' derlerse 'Hayır' diyemem''

Galatasaray'ın sezon başında Bordeaux'tan, yoğun fikstürde alternatif olması için kadrosuna kattığı, Fransız basınına ilginç bir açıklamada bulundu.Eski takımının Ligue 1'de aldığı kötü sonuçların kendisini üzdüğünü söyleyen Carrasso, bir çağrı gelmesi halinde olumlu bakabileceğini de dile getirdi.35 yaşındai Fransız file bekçisi Bordeaux'a dönmeyi düşünüp, düşünmediği hakkında sorulan soruyu yanıtlarkenifadelerini kullandı.Cedric Carrasso bu sezon Galatasaray'da sadece 1 Türkiye Ziraat Kupası maçında 90 dakika süre aldı. Galatasaray tecrübeli kaleciyi sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.