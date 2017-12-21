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Cedric Carrasso: ''Gel' derlerse 'Hayır' diyemem''

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Cedric Carrasso, Fransız basınına sürpriz bir açıklamada bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cedric Carrasso: ''Gel' derlerse 'Hayır' diyemem''
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21 Aralık 2017 13:57
Galatasaray'ın sezon başında Bordeaux'tan, yoğun fikstürde alternatif olması için kadrosuna kattığı Cedric Carrasso, Fransız basınına ilginç bir açıklamada bulundu.

Eski takımının Ligue 1'de aldığı kötü sonuçların kendisini üzdüğünü söyleyen Carrasso, bir çağrı gelmesi halinde olumlu bakabileceğini de dile getirdi.

35 yaşındai Fransız file bekçisi Bordeaux'a dönmeyi düşünüp, düşünmediği hakkında sorulan soruyu yanıtlarken ''Bordeaux'nun aldığı sonuçlar, ligde gerilemeleri beni üzüyor. Orası benim evim, hala da öyle. Bana 'Sana ihtiyacımız var' derseler, buna 'Hayır' diyemem'' ifadelerini kullandı.

Cedric Carrasso bu sezon Galatasaray'da sadece 1 Türkiye Ziraat Kupası maçında 90 dakika süre aldı. Galatasaray tecrübeli kaleciyi sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.



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