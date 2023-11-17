Cedric Bakambu'ya yeni talip çıktı

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Cedric Bakambu'ya Yunanistan'dan talip çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu'ya yeni talip çıktı
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17 Kasım 2023 12:19
Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçirmeyi planlayan Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cedric Bakambu'ya Yunanistan'dan talip çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında elden çıkarmak istediği Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu'ya AEK talip oldu.

Daha önce Olympiakos'ta forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 11 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Bakambu, tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e attı.

Kongolu golcü için sezon başında 700 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti.

 
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