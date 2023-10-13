Cedric Bakambu'nun golü galibiyete yetmedi

Yeni Zelanda ve Demokratik Kongo arasında oynanan hazırlık maçı beraberlikle sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu'nun golü galibiyete yetmedi
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13 Ekim 2023 21:05
Milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelen Demokratik Kongo ve Yeni Zelanda yenişemediler ve maç 1-1 berabere bitti.

Demokratik Kongo'nun golünü Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu 46. dakikada kaydetti. Yeni Zelanda'ya beraberliği getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Chris Wood kaydetti.

Demokratik Kongo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Angola ile karşılaşırken, Yeni Zelanda, Avusturalya deplasmanına gidecek.

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