Milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelen Demokratik Kongo ve Yeni Zelanda yenişemediler ve maç 1-1 berabere bitti.
Demokratik Kongo'nun golünü Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu 46. dakikada kaydetti. Yeni Zelanda'ya beraberliği getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Chris Wood kaydetti.
Demokratik Kongo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Angola ile karşılaşırken, Yeni Zelanda, Avusturalya deplasmanına gidecek.
Demokratik Kongo'nun golünü Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu 46. dakikada kaydetti. Yeni Zelanda'ya beraberliği getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Chris Wood kaydetti.
Demokratik Kongo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Angola ile karşılaşırken, Yeni Zelanda, Avusturalya deplasmanına gidecek.