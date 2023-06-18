Cedric Bakambu'dan sürpriz transfer!

Türkiye'de Bursaspor forması giyen, son olarak ise Yunanistan'ın Olympiakos takımında sezonu tamamlayan Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından bir açıklamayla kulübünden resmen ayrıldı. Yıldız futbolcunun geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Cedric Bakambu'dan sürpriz transfer!
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18 Haziran 2023 11:03
Bursaspor'da gösterdiği performansla önce İspanya'ya ardından da Çin'e transfer olan Bakambu, daha sonrasında Avrupa'ya dönmüş ve Marsilya ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçiren yıldız futbolcunun geleceği hakkında sürpriz bir iddia ortaya çıktı. 

VEDA ETTİ

Son olarak Yunanistan Ligi Olimpiakos'ta forma giyen Cedric Bakambu sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına veda etti. Yunan basınında Sportal GR'nin haberine göre, sezon başında Marsilya'dan bedelsiz olarak takıma katılan ve bir yıllık sözleşme imzalayan Cedric Bakambu gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

RONALDO'NUN ARKADAŞI OLACAK

Yıl sonunda Yunan takımının yönetiminin tüm görüşmelerine rağmen takımdan ayrılmaya karar veren Cedric Bakambu'nun sosyal medya üzerinden arkadaşlarına teşekkür ederek veda ederken, yeni durağının Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr
olacağı iddia edildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Yıllık 3.5 milyon maaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilen Bakambu, bu sezon Yunanistan'da takımla birlikte çıktığı 37 maçta 18 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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