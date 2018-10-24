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Cedric Bakambu: "Bursaspor'a gel Mesut Özil"

Bursaspor'un eski yıldızı Cedric Bakambu, Ricardo Quaresma'nın ardından bu kez Mesut Özil'e seslendi. Bakambu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bursaspor'a gel Mesut Özil" ifadesini paylaştı.

Kaynak: DHA
Cedric Bakambu: 'Bursaspor'a gel Mesut Özil'
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24 Ekim 2018 22:27
Bursaspor'un 2014-2015 sezonunda formasını terleten Cedric Bakambu, yeşil beyazlı camia ile bağlarını koparmıyor. Sosyal medya hesaplarından Bursaspor paylaşımları yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demokratik Kongolu forvet, son paylaşımında Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e çağrıda bulundu.

Ünlü yıldızın Türkiye'de oynayabileceğinin sinyallerini vermesinin ardından Bakambu, "Bursaspor'a gel Mesut Özil" yazdı. Bakambu'nun bu çağrısı yeşil beyazlı camia tarafından büyük ilgi gördü.

Futbol yaşantısına Çin'de devam eden Bakambu, daha önce de Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya seslenmişti. Bakambu, Quaresma'nın trivela hareketinin yer aldığı görseli Portekizli yıldızı etiketleyerek, "Ricardo Quaresma come to Bursaspor" ifadesiyle paylaşmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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