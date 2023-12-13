Cedric Bakambu: ''Ayağa kalkacağız''

Galatasaray'da Cedric Bakambu, 1-0 kaybettikleri Kopenhag karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Bakambu, "Açıkçası bu akşam yazık oldu aldığımız sonuç itibariyle. Biz kazanmak istiyorduk. Gol yedik, daha sonra gol atmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi ileriye ve ileride neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.
Deneyimli oyuncu sözlerini, "Hiçbir şeyi bırakmayacağız, biz Galatasaray'ız. Tekrardan yola çıkacağız ve kazanmaya devam edeceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Biz tekrardan ayağa kalkacağız. İyi bir şekilde Avrupa Ligi'nde de devam edeceğimizi düşünüyorum" diye tamamladı.
Bakambu, "Açıkçası bu akşam yazık oldu aldığımız sonuç itibariyle. Biz kazanmak istiyorduk. Gol yedik, daha sonra gol atmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi ileriye ve ileride neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.
Deneyimli oyuncu sözlerini, "Hiçbir şeyi bırakmayacağız, biz Galatasaray'ız. Tekrardan yola çıkacağız ve kazanmaya devam edeceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Biz tekrardan ayağa kalkacağız. İyi bir şekilde Avrupa Ligi'nde de devam edeceğimizi düşünüyorum" diye tamamladı.
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