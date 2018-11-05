Cedi: "Takım arkadaşlarımdan özür dilerim"

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Cedi Osman, Magic mağlubiyetinin ardından hata yaptığını ve sorumluluğu aldığını söyledi.Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'e Evan Fournier'nin son saniye basketi ile 102-100 mağlup oldu.Milli oyuncumuz Cedi Osman 11 sayı, 10 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı fakat Fournier'nin savunmasında yaptığı zamanlama hatası nedeniyle Magic karşılaşmayı son saniye basketi ile kazandı.Karşılaşma sonrası Cedi Osman, yaptığı açıklamada son savunmada hata yaptığını ve mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını söyledi.Cedi,dedi.Cleveland Cavaliers başantrenörü Larry Drew ise,diyerek takımına destek verdi.