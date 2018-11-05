Cedi: "Takım arkadaşlarımdan özür dilerim"

Cedi Osman, Magic mağlubiyetinin ardından hata yaptığını ve sorumluluğu aldığını söyledi.
Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'e Evan Fournier'nin son saniye basketi ile 102-100 mağlup oldu.
Milli oyuncumuz Cedi Osman 11 sayı, 10 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı fakat Fournier'nin savunmasında yaptığı zamanlama hatası nedeniyle Magic karşılaşmayı son saniye basketi ile kazandı.
Karşılaşma sonrası Cedi Osman, yaptığı açıklamada son savunmada hata yaptığını ve mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını söyledi.
Cedi, "George Hill'i son pozisyonda geç gördüm. Arkamda geniş bir alan olduğunun farkında değildim. Fournier hızlı bir adım attı. Kötü bir zamanlama hatası yaptım. Benim adıma kötü bir karar ve büyük bir hayal kırıklığıydı. Ligde ikinci sezonum ve daha profesyonel davranmam gerekiyordu. Tüm arkadaşlarımdan özür dilerim. Bu hata, maçı kaybetmemize neden oldu."
dedi.
Cleveland Cavaliers başantrenörü Larry Drew ise, "Bu pozisyonu tekrar yaşadığında topun arkasında kalması gerektiğini artık biliyor. Öğrenmeye devam ediyoruz. Bu tarz durumlarla hep karşılaşacağız ve ne yapacağımızı biliyor olacağız."
diyerek takımına destek verdi.