Cedi Osmanlı Cleveland'dan iyi prova! Boston...

Cleveland Cavaliers
ile Boston Celtics
sezon öncesi maçında karşı karşıya geldi.
Cleveland Cavaliers mücadeleye Sexton, Rodney Hood, Cedi Osman, Sam Dekker ve Larry Nance Jr. 5'iyle başladı.
Mücadele Cleveland Cavaliers'ın 113-102'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Cedi Osman 18 dakikada 7 sayı, 6 ribaund, 4 asistlik performans sergiledi.
Cleveland Cavaliers'ta Ante Zizic 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Collin Sexton 13 sayı kaydetti.
Boston Celtics'te Terry Rozier ve Morris 17'şer sayı attı. Lemon Jr ve Al Horford 10'ar sayıyla maçı tamamladı.