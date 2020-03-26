Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek veren sporculara Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman da katıldı.

Haber; AA
Cedi Osman'dan 'evde kal' çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma
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26 Mart 2020 21:31
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.

 
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