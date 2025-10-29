Cedi Osman ve Ömer Yurtseven'li Panathinaikos, Maccabi'yi ezdi!

EuroLeague 7. hafta mücadelesinde Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği ve Ergin Ataman yönetiminde olan Panathinaikos BC sahasında ağırladığı Maccabi Tel Aviv'i 99-85 mağlup etti.



CEDİ VE ÖMER'DEN ÇİFT HANE



Atina ekibinde Kendrick Nunn 22 sayıyla parkenin en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn'a; Cedi 20, Ömer Faruk Yurtseven 16 ve Tj Shorts 13 sayıyla destek verdi.



Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, bu galibiyetle 7. maçından 5. kez galip ayrıldı. Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.



