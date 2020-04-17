Cedi Osman, Red Bull Gaming Ground @HOME'da mücadele etti

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam etti. Dün gerçekleştirilen yayında oyunseverler Cedi Osman, Berke "Thaldrin" Demir ve Kaan Kural'la buluştu.Türkiye'nin en başarılı sporcularından biri olarak gösterilen Cedi Osman, bu kez yeteneklerini bilgisayar başında sergiledi. Yıldız oyuncu Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke "Thaldrin" Demir'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okudu. 1v1 maçlarında 3-2 Thaldrin üstünlük sağlarken, 5v5 maçında ise Cedi Osman'ın takımı kazandı. NBA yıldızı vadide gerçekleştirilen mücadele hakkında" 5v5 maçında istediğim performansı sergileyemesem de önemli olan eğlenmekti. Keyifli ve eğlenceli bir yayın oldu. İzleyen ve destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Kaan Kural'ın o mu bu mu soruları sırasında zor zamanlar yaşan Cedi Osman, Ja Morant mı, Zion Willimson mı sorusuna Ja Morant, Trae Young mı, Luka Doncic mi sorusuna da Luka Doncic yanıtını verdi. Cedi'yi ekran başında en çok terleten soru ise Michael Jordan mı LeBron James mi sorusu oldu. Yıldız oyuncu tercih yapmakta zorlansa da "Herkesin bu konuda farklı düşüncesi var. Şampiyonluklarından dolayı Jordan diyen var, özelliklerinden dolayı LeBron diyen var. Michael Jordan'ın başardıklarına saygım çok büyük ama benim tercihim LeBron James olur. Çünkü LeBron James gelmiş geçmiş en dominant oyuncu." dedi.Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında keyifli dakikalara sahne olan yayının tekrarı Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebiliyor.