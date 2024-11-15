Cedi Osman, Panathinaikos'ta yavaşça ısınmaya başlıyor

Panathinaikos forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, Panathinaikos'ta ve Avrupa basketbolunda kendini bulmaya başladı.



NBA'de son yedi sezonu Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs takımlarıyla geçiren Cedi, geçen yaz Real Madrid de dahil olmak üzere birkaç talibi olan Avrupa'ya dönme kararı almış ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Avrupa şampiyonu Panathinaikos'ta oynamayı tercih etmişti.



Takıma katıldığında "Avrupa basketboluna uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu" söyleyen Cedi, Olympiakos'a karşı sezon rekoru 16 sayı kaydettikten sonra, bu Salı günü Maccabi'ye karşı ise 12 sayı bulmuştu.



"Olympiakos'a karşı, takımın ritmine uyum sağlamaya başlamıştım ancak Maccabi'ye karşı çok daha iyi performans gösterdiğim ortada. Sonunda oyunda bir etki yaratmayı başardığım için mutluyum ancak hem hücumda hem de savunmada çaba gösterebilmek adına bu fırsatları kovalamam gerekiyor."



"JUANCHO İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"



Cedi bu süreçte, ekibe kendisi gibi 2023 yazında NBA'den katılan ve aynı tecrübeleri yaşamış olan takım arkadaşı Juancho Hernangomez ile çok iyi anlaştığını söyledi:



"Juancho harika bir oyuncu. Çok küçük yaşlarımdan beri karşılıklı oynarız. Müthiş bir oyuncu ve saha dışında da harika bir insan. Bence iletişimimiz gayet iyi ve çok da iyi bir kimyamız var. Ayrıca rakip takımın oyun kurucusundan uzun forvetine kadar birçok pozisyonu savunabildiğimiz için, bu alanda da çok yönlü oyuncularız."



Başlangıçta beklendiği kadar süre alamayan Cedi, maç başına 15 dakikanın biraz üzerinde sahada kalıyor ve yaz dönemindeki yıldız oyuncu transferlerinden biri olmasına rağmen, 6,4 sayı, 2,1 ribaund ve 5,7 asistlik ortalamaları halen beklenenin biraz biraz altında.



