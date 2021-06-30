Cedi Osman: 'Önemli olan vazgeçmememizdi'

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Cedi Osman, galibiyeti değerlendirdi.



Ay-yıldızlı ekibin yıldız oyuncularından Cedi Osman, yaptığı değerlendirmede zor bir mücadele olduğunu söyleyerek şunları kaydetti;



"Bizim için zor bir maçtı. Uruguay'ın hakkını vermek lazım. Özellikle Jayson Granger harika oynadı. Turnuvalarda ilk maçları oynamak her zaman zordur. İlk çeyrekte maça çok iyi başladık ve harika bir basketbol oynadık. Fakat daha sonra doğru şeyleri yapmayı bıraktık. Bizim için en önemli şey son çeyrekte 8 sayı geriye düştüğümüzde bile vazgeçmememizdi. Takım olarak cevap verebilmek ve turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Çekya ile oynayacağız, onları tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."



