Cedi Osman, NBA All-Star'a katılacak!

NBA yıldızlarının sahne aldığı All-Star etkinliklerinde Yükselen Yıldızlar
maçında ABD Karması
ve Dünya Karması
kadroları açıklandı.
Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın Dünya Karması'nda oynayacağı duyuruldu.
ABD Karması'nın kadrosu Jarett Alen, Marvin Bagley, Lonzo Ball, John Collins, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Traye Young
şeklinde oldu.
Dünya Karması'nda ise Cedi Osman, OG Anunoby, Bogdan Bogdanovic, LukaDoncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie
isimleri sahada olacak.