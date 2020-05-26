Cedi Osman Instagram hesabı, Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Cedi Instagram takip kampanyası

Cedi Osman Instagram hesabı Acun Ilıcalı'nın desteğiyle çok kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından takip edildi. NBA'deki gururumuz Cedi Osman'ın Instagram hesabından yaptığı canlı yayında destek kampanyası yaptı ve Cedi Osman'ın hesabına takipçi yağmaya başladı. 1.2 milyon olarak başlayan hesap, Acun Ilıcalı'nın "Cedi Osman'ı çok seviyorum, ülkemizin NBA'deki gururu ve bizi çok iyi temsil ediyor. Cedi'nin Instagram hesabından daha fazla takipçiye ihtiyacı var" sözlerinin ardından 10 dakikada 600 bin kişi artış göstererek kısa 1.8 milyon kişiye ulaştı.

26 Mayıs 2020 00:32
Cedi Osman Instagram hesabı, Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Cedi Instagram takip kampanyası
Cedi Osman'ın Instagram takipçi sayısı hızla artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor canlı yayınında 'Cedi Osman'ı Instagram'dan takip edin' sözleri üzerine milli basketbolcunun takipçi sayısı kısa sürede büyük artış gösterdi. Cedi Osman'ın takipçi sayısı 1 saat içinde 600 bin artarak 1 milyon 800 bine ulaştı.
Milli basketbolcu önceki gün Survivor'daki Anlat Bakalım oyununda Barış'la takım olmuştu.

ACUN ILICALI CEDİ OSMAN'IN YAYININDA

NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram'da Acun Ilıcalı ile canlı yayın yaptı.

Acun Ilıcalı, yeni program müjdesini verirken ''Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivorcılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz.'' sözlerini kullandı.

Survivor'da en beğendiği sezon sorusuna Ilıcalı, ''Survivor'da en çok eğlendiğim 3 sezon var. Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama yılı, Turabi'nin şampiyon olduğu All-Star yılı ve bu sezon çok eğlendim.'' cevabını verdi.

''FATİH TERİM, ROBERTO CARLOS YARIŞTI''

Ünlü televizyoncu, ayrıca ''Var Mısın Yok Musun'a katılmak isterim. En kolayı oydu. Fatih Terim yarıştı, Roberto Carlos yarıştı. Bu zirve yaptığımız programdı. Bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çekebilirsin. Sizin fizik olayı daha ön planda. Çünkü uzaylılarsınız. NBA'de gördüklerimiz insan değil. Öyle bir temponun kaldırma ihtimali yok. Zıpla, savunma yap bu fiziksel olarak anlatılabilecek bir durum değil. Mentallık önemli ama geride kalıyor. Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar survivor'da yarışabilir.'' şeklinde konuştu.



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