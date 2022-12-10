Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde Sacramento Kings'i ağırladı.



Rocket Mortgaga FiledHouse'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Sacramento Kings 106-95 kazanırken Cleveland'da Cedi Osman'ın kaydettiği 17 sayı 4 ribaunt dikkat çekti. Kazanan Sacramento'da ise Damontas Sabonis 18 sayı 18 ribaunt ile yıldızlaşan isim oldu.



FURKAN KORKMAZ NE YAPTI?



Bir diğer temsilcimiz Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın Los Angeles Lakers'ı 133-122 mağlup ettiği karşılaşmada 2 sayı 3 ribaunt ile oynadı. 76ers'ta Joel Embiid 38 sayı 12 ribaunt 5 asist ile maça damgasını vururken, Lakers'ta Anthony Davis'in 31 sayı 12 ribauntu galibiyet için yeterli olmadı.



NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde sıralandı;



Charlotte Hornets 102-121 New York Knicks

Indiana Pacers 121-111 Washington Wizards

Orlando Magic 113-109 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 120-116 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 114-103 Detroit Pistons

New Orleans Pelicians 128-117 Phoenix Suns

Utah Jazz 108-118 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 105-106 Milwaukee Bucks





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