Cedi Osman, iğneyle oynayabilir!

Cedi Osman, A Milli Basketbol Takımı'nın bu sabah yaptığı antrenmanın bir kısmında yer aldı. Tedavisine sürekli devam edilen Cedi'nin ayak bileğinde şişlik ve ağrı var, mücadelede iğneyle oynaması ihtimal dahilinde yer alıyor.

EuroBasket yarı finalindeki Türkiye - Yunanistan karşılaşması öncesi A Milli Takım'da Cedi Osman belirsizliği yaşanıyor.

Yunan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre, yıldız basketbolcu, perşembe günkü takım idmanında yer almadı.

Cedi Osman'ın, maç günü (cuma) günü yapılan antrenmanın bir kısmında da yer almadığı, bir kısmında yer aldığı kaydedildi.

İĞNEYLE OYNAYABİLİR

Tedavisine sürekli devam edilen 30 yaşındaki basketbolcunun ayak bileğinde şişlik ve ağrı olduğu, mücadelede iğneyle oynaması ihtimal dahilinde yer aldığı ifade edildi.

ERGİN ATAMAN'IN SÖZLERİ

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Polonya ile oynadıkları maçta sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını aktardı.

Yunanistan maçı öncesi perşembe günü açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
