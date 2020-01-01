Cedi Osman depremzedeler için 385 bin TL topladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 200 bin dolar bağışta bulundu. Cedi Osman'ın bu organizasyonuna spor dünyasından birçok isim katıldı ve toplamda 385 bin TL toplandı.



Cedi Osman 118-106 kaybettikleri maçta 18 sayı, 6 asist ve 1 ribaundla oynadı. 4 üçlük deneyen Cedi Osman, 2 isabet buldu. Karşılaşmada ise toplam 63 üçlük atış yapılırken, bunlardan 25 tanesi isabetli oldu.



Maça kısa bir süre kala "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler!" açıklamasını yapan Cedi Osman, karşılaşma sonrası topladıkları yardım bedelini duyurdu.



Cedi Osman yaptığı açıklamada "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance Jr toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı ve Işıl Alben'den toplam 10 bin dolar. Nevzat Aydın 250 bin TL, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 $ katkı yaptı. Toplam 385 bin TL birikti." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Cedi Osman'ın başlattığı kampanyanın ardından binlerce vatandaş AFAD'ın organizasyonu aracılığıyla depremzedelere yarımda bulundu. DEPREM yazıp 1866'ya SMS atanlar ve bu sayede 10 TL bağışta bulunan vatandaşlar, telefonlarından aldıkları ekran görüntülerini Cedi Osman'la paylaştı.



