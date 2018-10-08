Cedi Osman: "Bütün sezon mücadele edeceğiz!"

LeBron James'in ayrılığı sonrası herkes Cleveland Cavaliers'ın Doğu'nun dibine çökmesini bekliyor fakat Cedi Osman aynı fikirde değil...
Takımına güvenen Cedi Osman, "Biz sezon öncesi hazırlık maçı bile olsa tüm insanlara bu sezon birçok takımı şaşırtacağımızı gösterdik. Herkes bu yılın mücadele içerisinde geçeceğini biliyor. Fakat, genç bir takımız ve sezon boyunca mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadeleden iyi bir şekilde çıkacağımızdan eminim.
" ifadelerini kullandı.
Cleveland Cavaliers'ta ilk 5 çıkacak olan Cedi Osman, hazırlık maçlarında gösterdiği 'all-around' performansla takdir toplamıştı.