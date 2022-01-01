Cedi'nin 19 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla Washington Wizards'ı 92-86 mağlup etti.



NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarından Cavaliers'ın konuk ettiği Wizards'ı 6 sayı farkla yendiği maçta Cedi Osman, yaklaşık 29 dakika süre bulduğu mücadelede 19 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla galibiyete önemli katkı sağladı.



Sezonun 36. galibiyetine imza atarak konferansında 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Lauri Markkanen 23 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jarrett Allen 18 sayı ve 14 ribaunt, Evan Mobley 14 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı.



Bu sezon 33. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 34 sayı ve 13 ribaunt, Daniel Gafford 14 sayı ve 7 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla mücadele etti.



Çekişmeli maçta Nets, Kyrie Irving'le kazandı



Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde, baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada Brooklyn Nets, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 126-123 mağlup etti.



Bu sezon 32. kez kazanan Nets'te all-star Kevin Durant ve takasla takıma katılan Ben Simmons sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlamaları nedeniyle sadece bazı deplasman maçlarında görev alabilen Kyrie Irving 38 sayı, 5'er ribaunt ve asistle bu sezonki en iyi performansına imza attı. Seth Curry 19 sayı, Andre Drummond 17 sayı ve 12 ribaunt, Bruce Brown 15 sayı ve 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge 11 sayıyla oynadı.



Bu sezon 25. kez kaybeden 36 galibiyetli Bucks'ta Bobby Portis 30 sayı ve 12 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist, Khris Middleton 25 sayı ve 7 asist, Jrue Holiday ise 19 sayı ve 7 asistlik performans sergiledi.



Ja Morant 46 sayıyla takımına galibiyeti getirdi



Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'ın 46 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta konuk olduğu Chicago Bulls'u 116-110'luk skorla geçti ve sezonun 42. galibiyetine imza attı.



Bu sezon 22. kez kaybeden Bulls'ta DeMar DeRozan 31 sayı ve 7 ribaunt, Zach LaVine 28 sayı ve 6 asistle oynamasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.



Sonuçlar



Detroit Pistons-Boston Celtics: 104-113



Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 127-100



Miami Heat-San Antonio Spurs: 133-129



Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 92-86



Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 110-116



Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 123-126



Denver Nuggets-Sacramento Kings: 115-110



