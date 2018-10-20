Cedi: "İkinci çeyreklere bir çözüm bulmalıyız"

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Cleveland Cavaliers'daki gururumuz Cedi Osman, dün gece Minnesota Timberwolves'a karşı alınan 131-123'lük mağlubiyette ortaya koyduğu 22 sayı ve 8 asistlik performansı sonrası, muhabirlerin sorularını yanıtladı.Cedi'nin açıklamaları şu şekildeydi:"Her maça iyi başlıyoruz, ama ikinci çeyrekte çok darbe yiyoruz. Ben oynarken çok keyif alıyorum ve takımdaki herkesin de birbiriyle oynamaktan keyif aldığını görebiliyorum. Ama ikinci çeyreklerde daha iyi nasıl savunma yapılır öğrenmemiz gerekiyor. Hızlı hücum savunmasını da tekrar söylemem lazım. Oradan çok sayı yiyoruz. Bunlar küçük ama çok önemli şeyler. Ama önemli değil, biz yine beraber oynamaktan keyif alacağız ve bizim için eğlenceli bir sene olacak. Genç bir takımız ve öğrenecek çok şeyimiz var.""Her şey savunmayla başlıyor. Maç içinde bir ara sert oynamaya ve topları geri çevirmeye başladık, topu almalarını zorlaştırdık. Otomatik olarak savunmada iyi bir ivme yakaladık. Topu gezdirdik, boş şut imkanları yakaladık. Bunlarda isabet de bulduk ama her şeyin başı savunma.""İkinci çeyrekte 40 sayı yedik. Toronto'ya karşı da aynı problemleri yaşadık. Bu yüzden ikinci çeyreklerin bizim için kritik olduğunu düşünüyorum. Tüm maç boyunca savunma yapmamız gerekiyor tabii, sadece bir çeyrekte değil. Yapacağız ama. Genç ve çoğu oyuncusu sıkı çalışan bir ekibiz. Ben şahsen sahada çok keyif alıyorum, herkes de aynı şekilde.""Şu anda kendime çok güveniyorum ve şutlarıma inanıyorum. Yazın gerçekten çok çalışmıştım. Önceden üçlük atışlarım iyi değildi fakat bu yaz üzerine çok çalıştım ve çok şey kanıtladım. Lakin her zaman daha da gelişmek için fırsat vardır, özellikle de benim için. Bu gece birkaç hatam da oldu ama maç filmini izleyerek bunu göreceğim ve her gün daha iyiye gitmeye çalışacağım.""Burada, NBA'de basketbol ve kültür farklı. Hem kendiniz, hem de başkaları için daha çok pozisyon yaratma imkanınız oluyor. Tristan Thompson ve benim iyi bir kimyam olduğunu düşünüyorum. Kevin Love ile de aynı şekilde. Başta oyuna girdiğimde kendi şutumu kovalıyordum, fakat şu anda sahayı da görebilmeye başladım.""Başkalarına pozisyon yaratmaktan keyif alıyorum, çünkü bunu yapabildiğimi biliyorum. Kendime güvenim var. Ne yaptıysam, yapmayı sürdüreceğim."Cedi'ye yönetilen sorulardan biri ise ,şeklindeydi ve Cedi gülümsediğinde muhabirdenyanıtını alıncayanıtını verdi.