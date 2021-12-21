Cebrail Karayel: "Attığım gol hiçbir işe yaramadı"

Altaylı Cebrail Karayel, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cebrail Karayel: 'Attığım gol hiçbir işe yaramadı'
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21 Aralık 2021 23:12
Altaylı Cebrail Karayel, Trabzonspor karşılaşmasının arıdndan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cebrail Karayel "Trabzonspor'u yenmek için her şeyi yaptık. İyi oynuyoruz ama basit goller yiyoruz. Bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Üzerimizde ölü toprağı var. Gol attım ama sonuç olarak bir şey ifade etmiyor. Keşke kazansaydık da ben atmasaydım. Kasımpaşa ile final maçına çıkacağız. İnşallah kazanacağız." dedi.

Cebrail Karayel ayrıca "Kaliteli bir takımız ama basit gol işi ve şanssızlık olayını üzerimizden atmalıyım. Sonrası puana yansır." açıklamasını yaptı.


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