Çebi'den Sergen Yalçın'a; "Hakemlerin farkındayız!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem kararları hakkında başkan Ahmet Nur Çebi'ye dert yandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Çebi'den Sergen Yalçın'a; 'Hakemlerin farkındayız!'
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22 Şubat 2021 11:37
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, hakemlerle ilgili bazı şikayetlerini Başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştığı öğrenildi.

Hakemlerin tartışmalı kararları konusunda Yalçın'a tam destek veren Başkan Çebi'nin, "Yönetim kurulu olarak her şeyin farkındayız ve gereğini yaparız. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Takımın oynadığı futbol ve şampiyonluk inancı son derece sevindirici. Sizden bu mücadeleye kararlılıkla devam etmenizi istiyoruz. Bu takımın sezon sonunda şampiyon olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştuğu aktarıldı.





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