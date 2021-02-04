Çebi'den Öztürk'e Fenerbahçe göndermesi

Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçı sonrası yaşanan gerilim ile ilgili eski Başkan Ali Şafak Öztürk'ün tepki çeken sözlerine Fenerbahçe Kongre Üyesi olmasına gönderme yaparak cevap verdi.

, Fotoğraf; AA
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Çebi'den Öztürk'e Fenerbahçe göndermesi
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04 Şubat 2021 23:26
Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası Akdeniz ekibinin eski Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün tepki çeken sözleri ile ilgili konuştu.

Çebi, Öztürk'ün Antalyaspor taraftarı olmadığını düşündüğünü söyleyerek "Hangi takımı desteklediği belli, Beşiktaş'ın adını ağzına almasın" ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Ali Şafak Öztürk muhatabım değil, çünkü Antalyaspor ile ilişkisi yok. Antalyaspor taraftarı değil. Hangi takımı desteklediği ve hangi takımın kongre üyesi olduğu ortada. Bu arkadaşın, bu tarz söylemleri oluyor. Taraftarı üzdüğünü düşünüyorsa, başka kulübün bayiliğini yapmasın. Ya Antalyaspor'un başına geçsin, ya da hangi atkıyı takıyorsa onlar hakkında konuşsun. Bizim adımızı ağzına almasın.



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