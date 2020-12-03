Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferi gündemde olan isimler hakkında açıklamalarda bulundu.



"CENK TOSUN'U İSTERİZ"



Everton'da forma giyen Cenk Tosun'la ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi "Cenk bizim için uygun olur. Olabilse keşke. Onun satışını yapan da benim Everton'a. Benim için özel bir çocuk ama şu anda orada top oynuyor. Eğer orası derse ki Cenk'e ihtiyacımız var, biz alamayız. Ama bize derlerse 'Evet Cenk oynayabilir' o zaman kiralayabiliriz. Yabancı biri yerine yerli biri bizim için tercihtir. Kendi kulübünün kararını görmeden Cenk'le ilgili bir tasarrufumuz olmaz." dedi.



"TOSIC İÇİN KARAR SERGEN HOCA'NIN"



Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dusko Tosic'la ilgili soruya yanıt veren Ahmet Nur Çebi "Tosic ve Marcelo, bizim için değerli isimler. Ancak gittikleri paraya geleceklerse alamayız. Dusko Tosic sevdiğim bir oyuncu. Gittikleri ücretlerle geri dönmeleri mümkün değil. Başka ücretlerle olacaksa, olabilir. Tosic'i ben istesem bile hoca istemezse böyle bir transfer olmaz." açıklamasını yaptı.



"ROSIER'İ ALMAK İSTERİZ"



Sporting Lizbon'dan kiralanan Valentin Rosier ile ilgili bilgi veren Ahmet Nur Çebi "Rosier'i satarlarsa, gelirse alacağız. Beğendiğim ve sevdiğim bir futbolcu. Görüşmeler olmadı. Teknik kadronun onayını almadan yaptığımız bir transfer bu. İyi ki denk gelmiş şansımıza." dedi.



"ZE LUIS SON DAKİKA OLMADI"



Porto'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Ze Luis'in Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü söyleyen Ahmet Nur Çebi "Transfer çok ilginç. Menajerlerin av dönemi başladı demişti Mustafa Cengiz. Herkesle konuşuyorlar, sonra pardon diyorlar. İçerideki transferlerde büyük kulüplerin başkanları olarak fiyat yükseltmemek için talip olunan oyuncuya yönelmeme konusunda sanırım mutabık olacağız. Ze Luis'i de son dakikaya kadar getirdik, son dakikada 'Pardon, Ruslar çok para verdi' dendi. Biz de 'Allah yolunu açık etsin' dedik." ifadelerini kullandı.



