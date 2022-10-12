Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığı görevini üstlenen ve aynı zamanda spor yazarlığına devam eden gazeteci Faik Gürses, siyah-beyazlıların Trabzonspor maçıyla ilgili son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"WEGHORST'UN DİRİLİŞ MAÇI"
Posta Gazetesi'ndeki değerlendirmesinde Gürses, "Wout Weghorst'un mental durumu iyi değil. Santrforlar gol atamayınca bunu yaşar. Trabzonspor maçı Weghorst için yeniden diriliş maçı olabilir" ifadesini kullandı.
"HANDİKAPIN DA ÖTESİNDE
Savunma oyuncuları Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlığının handikap olup olmayacağı sorusuna ise Gürses, "Handikapın ötesi bir durum. Talha'nın yanına ya Montero ya da düzelen Welinton'dan biri oynamalı. Necip de adaylardan biri. Ancak; bu bölgenin geerçek oyuncularından birinin oynamasını beklerim" şeklinde yanıt verdi.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'taki maç öncesinde Beşiktaş'ın 18, Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor.
"WEGHORST'UN DİRİLİŞ MAÇI"
Posta Gazetesi'ndeki değerlendirmesinde Gürses, "Wout Weghorst'un mental durumu iyi değil. Santrforlar gol atamayınca bunu yaşar. Trabzonspor maçı Weghorst için yeniden diriliş maçı olabilir" ifadesini kullandı.
"HANDİKAPIN DA ÖTESİNDE
Savunma oyuncuları Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlığının handikap olup olmayacağı sorusuna ise Gürses, "Handikapın ötesi bir durum. Talha'nın yanına ya Montero ya da düzelen Welinton'dan biri oynamalı. Necip de adaylardan biri. Ancak; bu bölgenin geerçek oyuncularından birinin oynamasını beklerim" şeklinde yanıt verdi.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'taki maç öncesinde Beşiktaş'ın 18, Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor.