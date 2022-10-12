"WEGHORST'UN DİRİLİŞ MAÇI"

"HANDİKAPIN DA ÖTESİNDE

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığı görevini üstlenen ve aynı zamanda spor yazarlığına devam eden gazeteci Faik Gürses, siyah-beyazlıların Trabzonspor maçıyla ilgili son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Posta Gazetesi'ndeki değerlendirmesinde Gürses, "Wout Weghorst'un mental durumu iyi değil. Santrforlar gol atamayınca bunu yaşar. Trabzonspor maçı Weghorst için yeniden diriliş maçı olabilir" ifadesini kullandı.Savunma oyuncuları Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlığının handikap olup olmayacağı sorusuna ise Gürses, "Handikapın ötesi bir durum. Talha'nın yanına ya Montero ya da düzelen Welinton'dan biri oynamalı. Necip de adaylardan biri. Ancak; bu bölgenin geerçek oyuncularından birinin oynamasını beklerim" şeklinde yanıt verdi.Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'taki maç öncesinde Beşiktaş'ın 18, Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor.