"ISMAEL BAĞIRA BAĞIRA VERDİ"

"NECİP'İN KABAHATİ VAR AMA SUÇLU HOCA"

"HOCA FARKI KARŞIMIZA ÇIKTI"

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın danışmanı ve gazeteci Faik Gürses, siyah-beyazlıların 1-0 kaybettiği Başakşehir maçıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Gürses, Ismael ile ilgili eleştirilerde bulundu ve 'Baş suçlu Valerien Ismael'dir' dedi. İşte Faik Gürses'in Posta Gazetesi'ndeki değerlendirmeleri...Yanında gerçek stoperler oturuyor. Maça Necip'le başlamanın bir manası yok. Talha ile başla sen de başını yakma. Redmond'u oyuna aldı, adama 10 dakika top gelmedi. Hocadan bir reaksiyon yok. Hala Nkoudou ile oynatıyor takımı. Berkay'ı çok geç değiştirdi. Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi.Hocadan kaynaklı olarak her şeyi eksik yaptı. Necip'in kabahati var. Ama kapasite bu kadar. Bir yerde tökezleyecekti. O da bu maça geldi. Baş suçlu hocadır.Başakşehir tek akın yaptı o da gol oldu. Ama topa sahip olduklarında fark attılar. Bir de Avrupa Kupası maçından sonra 5 dinlemiş oyuncu ile çıktılar. Hoca farkı da karşımıza çıktı.