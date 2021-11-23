Çebi krizi dağıtmak için Sergen Yalçın ile görüşecek

Son şampiyon Beşiktaş'a bu sezon bir hâller oldu. Kısıtlı imkânlara rağmen hem lig hem de kupada zafere ulaşıldığı tarihe geçen sezonun ardından kadrosunu koruyan ve çok önemli takviyeler yapan siyah beyazlılar neredeyse lige havlu atmaya yaklaştı. Yaşanan başarısızlığın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da geleceği tartışma konusu oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi kriz ortamından kurtulmak için harekete geçti. Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirecek olan siyah beyazlıların patronu, hem kötü gidişatın sebebini hem de düzeltilmesi için nelerin gerekli olduğunu soracak.



FİKSTÜR AVANTAJI

Sergen Yalçın ise üst üste alınan kötü skorlara rağmen takımın durumunun düzeleceğinden emin. Alanyaspor yenilgisi sonrası "Daha önce mağlubiyetlerden sonra sorumluluğu üzerime alıyordum ama bu kez almıyorum" diyerek oyuncularını eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idman öncesinde ise moral verdi. İlk yarıdaki kalan maçların nispeten daha kolay olduğunu söyleyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Tek ihtiyacımız olan seri yakalamak. Üst üste alacağımız galibiyetlerle kendi futbolumuzu oynamaya başlayacağız ve yeniden yükselişe geçeceğiz" diyerek öğrencilerini motive etti.



REKORU TERSTEN KIRDI

Sergen Yalçın bu sezon henüz 17 maç geride kalmasına rağmen teknik adamlık kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor. Lig ve Avrupa'da bu sezon yaşanan 9 yenilgiyle yüzde 52 mağlubiyet oranına ulaşan tecrübeli çalıştırıcı en başarısız istatistiğe imza atmış oldu. Tecrübeli çalıştırıcı kariyerinin ikinci sezonunda Sivasspor'u çalıştırırken de 9 defa yenilgi yaşamış ancak bu sonuç 29 maçta ortaya çıktığı için mağlubiyet oranı da yüzde 31'de kalmıştı.



