Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasındaki bir diyalog dikkati çekti.



GÜNEŞ: "BAŞKAN PARAYI SEVER"



Deneyimli teknik adam, futbolculardan iyi bir performans beklediğini ifade etti ve takıma iyi oyuncuların katılmasının hedeflendiğini belirtti. Güneş, Ahmet Nur Çebi'nin oyuncuların transferinde yaptığı pazarlıklara atıfta bulunarak, "Başkan niçin transfer yapıyor? Parayı da çok seviyor. Niye versin oyunculara o kadar para?" dedi.



ÇEBİ'NİN YANITI



Güneş'in bu açıklamasının ardından Ahmet Nur Çebi de dikkati çeken bir ifade kullandı. Güneş'in 'Başkan parayı çok sever' ifadesini hatırlattığı esnada deneyimli teknik adam, "Espriydi başkanım" diye konuştu. Sonrasında ise Ahmet Çebi, bunun bir espri olduğunu bildiğini dile getirdi.



"KONU BEŞİKTAŞ İSE ELİM SIKIDIR"



Çebi, "Biliyorum hocam. Söz konusu Beşiktaş olunca elim sıkıdır. Ben paramı eşimle dostumla harcamayı severim. Konu Beşiktaş olunca çok dikkatli olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.



