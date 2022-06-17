Beşiktaş'ta seçim heyecanı geride kaldı ve Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin Haziran sayısında siyah-beyazlı camia ve taraftarlara seslendi. Çebi, Beşiktaş'ın güçlü geleceği için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getirdi.



Ahmet Nur Çebi'nin dergideki yazısı şu şekilde:



Değerli Beşiktaşlılar,



28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Mali ve İdari Genel Kurulumuzda Genel Kurulumuz, 2021 faaliyetlerimizi de oy birliğine yakın bir çoğunlukla idari ve mali açıdan ibra etti. İki buçuk yıl kulüp tarihinin en zor günlerinde sorumluluk alarak benimle birlikte görev yapan yönetim kurulu üyesi çalışma arkadaşlarıma emekleri ve özverileri için teşekkür ederim.



29 Mayıs 2022 tarihinde de Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda bana ve yeni yönetim kurulumuza tekrar teveccüh gösteren Genel Kurulumuzun iradesiyle yeniden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanlığına ve yönetimine seçildik. İki buçuk yıl önce olduğu gibi bugün de sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğimizden Büyük Beşiktaş Camiasının şüphesi olmasın. Yeni yönetim kurulumuzda da yine çalışkan, özverili arkadaşlarımızla Beşiktaş'ın geleceği için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Eski yeni demeden Başkanlığımda birlikte çalıştığım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte hareket edeceğiz.



Yeni dönemde özellikle amatör şubelerimiz için Beşiktaşlı iş insanlarının sponsor olması artık çok önemli olmuştur.



Genel Kurulumuz tarafından seçilen tüm kurullarımızı da tebrik eder görevlerinde başarılar dilerim. Bu vesileyle tüm Beşiktaşlılara bir kez daha birlik ve beraberlik çağrımızı yinelemek isterim. Kim Beşiktaş'a iyi niyetle inanarak hizmet etmek, faydalı olmak istiyorsa kapımız sonuna kadar açıktır. Yeni dönemde yine heyecanımızı, enerjimizi dinç tutarak çalışacağız. Zira buna çok ihtiyacımız olacak. Sabırla Beşiktaş'ın her kuruşunun kıymetini bilen, Beşiktaş'a gözü gibi bakan çalışma arkadaşlarıma tüm Beşiktaşlıların yardımcı olacağına inanıyorum.



Mali ve İdari Genel Kurulumuz ile Seçimli Olağan Genel Kurulumuzun başarıyla tamamlanmasını sağlayan Kongre Divan Kurulumuza, Başkanlarına ve üyelerine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.



Pandemi, aşırı kur artışı gibi elimizde olmayan zorluklara rağmen görev yaptığımız tarihler arasında işletme faaliyeti olarak gelir ve gideri dengelediğimiz gibi bundan sonrası için de aynı amaçta olacağız. Divan Başkanlığımızdan mazbatalarımızı aldıktan sonra durup dinlenmeden yeni sezon ve önümüzdeki dönem için tüm branşlarımızda çalışmalarımızı başlattık. Tüm branşlarda altyapılarımızın, tesislerimizin gelişmesi Beşiktaş'ın güçlü geleceği için şimdiye kadar yaptığımızın fazlasını yapacağımızdan camiamızın şüphesi olmasın.



Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı





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