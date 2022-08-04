Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon öncesinde hakemlerle ilgili açıklama yaptı.



Basın mensuplarına açıklama yapan Çebi "Hakemlerle ilgili bundan sonra tepkimiz sert olacak. Biz söyleyeceklerimizi söyledik.. Toparlanın dedik. Bu saatten sonra bizim söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur. Biz artık tepki göstereceğiz. Umarım her şey yolunda gider. Geçen sene mesaimin yarısını TFF ve hakemlerle harcadım. Ama maç başı ve maç sonlarında konuşacağız herhalde." dedi.



"YABANCI HAKEM GELEBİLİR"



Ahmet Nur Çebi ayrıca "Yabancı hakem gelebilir. Rekabet olur. Herkes iyiyi tercih eder. Yabancı hakem yerliden iyiyse tercih ondan yana olabilir. Atama usulü farklılaşacak. Birileri birilerini zarar versin diye maça tayin etmiyor. Bu da hafifletici neden." ifadelerini kullandı.





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