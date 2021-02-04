Çebi: 'Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gitmesi rahatsız eder'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz ile anlaştıklarını ve ay sonuna kadar menajerine ve kendisine imza için süre verdiğini söyledi.



Çebi A Spor'daki röportajında Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasından rahatsız olacağını açıkça belirterek, oyuncuyu ikna etmek için maaş yükseltmeyeceğini ve sadece yurtdışından teklif olursa diye imza için beklediklerini söyledi.



Çebi'nin Dorukhan sözleri şu şekilde:



"MANDZUKIC VE HULK'LA DA BÖYLE OLDU"



"Dorukhan Toköz ile uzlaştık ve anlaştık. Menajerleri araya girdi ve yurt dışında top oynatma isteklerini ön plana çıkardılar. Dorukhan'ın önünde bizim teklifimiz duruyor, imza atmak isterse atar, atmazsa atmaz. Şartlarımızı kabul etmezse, yollarımız kesişmez. Hulk ve Mandzukic ile de böyle oldu."



"FENERBAHÇE'YE GİTMESİ RAHATSIZ EDER"



"Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi. Dorukhan ve menajeri de yurt dışı olursa gitmek istediklerini söylediler. Hak verdim, bekledim ama bu ay sonuna kadar süre verdim. Olmazsa başka yerde devam eder."



