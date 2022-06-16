TARAFTARLARA TRANSFER MESAJI

TEIXEIRA, PJANIC VE BATSHUAYI'NİN PERFORMANSI...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluş beIN Sports'a verdiği röportajda siyah-beyazlı taraftarlara transfer konusunda mesaj gönderdi. Çebi, menajer oyunlarıyla taraftarların istediği iddia edilen oyuncuların hüsran yarattığını ifade etti.Beşiktaş Başkanı, "Ekonomi olarak Türk futbolu sıkıntı içinde. Taraftarın, futbolseverlerin göz zevkine hitap edecek isimler yerine bilinen isimleri almayı yöneticiler de kolay yol olarak buluyorlar. Taraftar da yöneticiden böyle isimler talep etmemeli. Özkaynak ve altyapı. Hepimiz için geçerli. Biz böyle bir karar alıp başlattık. Altyapı takımlarımız çok başarılı oldu. Biz bu yolda devam edeceğiz. Takımın içerisinde olması gereken pahalı futbolcuların değeriyle gelmesi lazım. Yaşı geçmiş, menajer ayak oyunlarıyla, taraftar istiyor diye gelen futbolcularla durum belli. Alex Teixeira'sı, Pjanic'i, Batshuayi'si var. Taraftarın istediği futbolculardı bunlar. Sonuç ortada. Bir evvelki sene düşer dediler, şampiyon olduk. Açık ara fark yapar dediğimiz takım da ne oldu, nasıl oldu. Seyirciler gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Bana bir taraftar 'İsim transferi yapmazsanız taraftar kendini kötü hisseder' diyor. Öderken bir dert, gönderirken bir dert" diye konuştu.Geçen sezonki en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Alex Teixeira, 31 maçta 4 gol 1 asist üretti. Takıma ilk katıldığı dönemde iyi başlayan ve 4 asist yapan Miralem Pjanic ise 26 maçlık serüverinde skora katkı veremedi.Üst düzey golcülerle çalışmaya alışkın olan Beşiktaş'ta Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi ise 42 maçta 14 gol 3 asist üretti. Batshuayi, kendi adına son yıllardaki en golcü sezonunu geçirse de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş için gol sayısı yeterli olmadı.