Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) 8 Mart'ta bazı hakemleri görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreci değerlendiren Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalar yaptı.



Çebi "Hakemlerle ilgili sorunlar, MHK başkanının ve federasyon başkanının istifasını istemekle çözülmez. Çünkü sorun onlardan daha çok, mevcut hakem yapısında ve hakemlerde. Onun için 'eskilerin artık gidip yerine gençlerin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz' dedim. Bunu açıkça söyleyen benim ve bunun arkasından da bir operasyon gerçekleştirildi." diye konuştu.



Kendisinin TFF'ye herhangi bir liste vermediğini anlatan Çebi, şunları söyledi:



"Liste verilirken de orada değildim, hiç haberim de yoktu. Gidenlerin içinde gitmesine hiç gerek görmediklerim var, gitmeyenlerin içinde de gitmesini gerek gördüklerim var. Bu sadece Beşiktaş'ın talebi üzerine yapılmış bir şey değildi. Tamamıyla bütün kulüplerin sezon başından beri şikayet ettiği bir durumdu. Sonra birdenbire ne olduysa hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldılar. Buna katılmayacağını söyleyen bir tek benim. Katılmıyorum ve gerektiği yerde de konuşuyorum. Operasyon yapılıyor, 'bu operasyon niye yapıldı' diyorsunuz. Bir çelişki var. Memnun değiliz diyorsunuz, çözüm istiyorsunuz getirilen çözüm bu. Hakemlerden memnun değilsiniz. Sonra 'bu hakemler niye gitti' diyorsunuz. Bir karar verin. Ya memnunsunuz ya değilsiniz. O gün herkes kalkıp hakemlerden şikayet ederken, federasyonun bu işi çözemediğini, çözmesi gerektiğini söylerken federasyonun bulduğu bu çözümden başka da çözüm yokken ne bekliyordu. Bazı kulüp başkanları da bu yapılan işlemin yanlış olduğu söylendi? Zamanlaması tersmiş, yanlışmış. Yani verilen liste onlara göre doğru. Bu insanların hatalarından dolayı oradan alınması gerektiğini söyleyenlerin, bu insanların oradan alınmasına müteakip neden TFF'ye tepki koyduğunu ve TFF'nin tekrar bu operasyondan vazgeçtiğini ben anlamakta güçlük çekiyorum."



DİĞER BAŞKANLARA HAKEM SORUSU



Bu konuda duruşunu değiştirmeyeceğini vurgulayan Çebi, "Ben bir şey talep ettim, o talep doğrultusunda bir şeylerin yapıldığını görmekten, bir şeylerin çözülebileceğini hissetmeye başlamıştım. Tekrar başa dönmüş olmalarından son derece rahatsızım. Doğru da bulmuyorum. Diğer başkanlara da soruyorum. Madem mutluydunuz niye şikayet ettiniz, madem şikayet ettiniz yapılan operasyondan niye mutsuz oldunuz?" değerlendirmesinde bulundu.



Çebi, yaşanan süreç nedeniyle hakemlerin gelecek sezon Beşiktaş'a cephe alıp almayacağı endişesi ile ilgili olarak ise "Eğer bizim bu söylemlerimizden dolayı hakemlerin Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını hissedersem bu iş başka yere doğru gider. Buna müsaade etmeyiz. Böyle bir şeyin söz konusu olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.





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