Çebi'den Jorge Jesus'un sözlerine yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig ile ilgili Play-Off sözlerinin sorulması üzerine açıklama yaptı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Play-Off oynanmalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Bu sorunun muhatabı ben değilim." dedi.



Ahmet Nur Çebi ayrıca "Hocası 'Play-Off' dedi. Başkanı açıklama yapmadı. Ali Bey'e Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi." açıklamasını yaptı.





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