Çebi'den Jorge Jesus'un sözlerine yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Jorge Jesus'un play-off sözlerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çebi'den Jorge Jesus'un sözlerine yanıt
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10 Nisan 2023 21:31
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig ile ilgili Play-Off sözlerinin sorulması üzerine açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Play-Off oynanmalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Bu sorunun muhatabı ben değilim." dedi.

Ahmet Nur Çebi ayrıca "Hocası 'Play-Off' dedi. Başkanı açıklama yapmadı. Ali Bey'e Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi." açıklamasını yaptı.

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