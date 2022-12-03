Çebi'den Güneş'e: '2 transfer belki ama 3 çok zor'

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile Başkan Ahmet Nur Çebi, takviye konusunda anlaştı ancak ikili 'rakam' üzerinde fikir birliğine varamadı. Güneş devre arası için transfer raporunu erken verirken en az 3 oyuncu istedi. Hatta tecrübeli hoca 4 oyuncu olursa şampiyonluğa oynamanın kendileri için daha kolay olacağının altını çizdi.



Başkan Ahmet Nur Çebi ise yabancı sınırından dem vurarak 2 yabancı alabilmek için 2 yabancı gönderebileceklerini söyledi. Bu isimlerin sözleşmeleri sezon sonunda bitecek isimler olabileceğinin altını çizdi. Başkan Çebi'nin "1 oyuncu yetmez mi?" önerisine Güneş "Olmaz" yanıtını verdi. Ahmet Nur Çebi bu kez de "Belki 2 takviye yapabiliriz ama 3 çok zor" dedi.



Şenol Güneş'in transfer istediği bölgeler stoper, sol bek, kanat oyun kurucusu ve ön libero.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ