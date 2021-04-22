Çebi'den Fenerbahçe iması: 'Başakşehir'in son maçı ilginç'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir - Fenerbahçe maçına dair açıklamalar yaptı.



Ahmet Nur Çebi, "Çok ilginç bir sezon geçiriyoruz. Şöyle ki, bir pandeminin olduğu süreç yaşıyoruz. Oldukça sıkıntılı bir süreç. 21 takıma çıktık. Fazla maç oynuyoruz. Sıkıntılı. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman maçlara dönüp baktığımız zaman, muhteşem goller muhteşem oyunlar seyrettiğimiz birçok maç var. Şu anlamda lig ilginç, düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Geçen sezon şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına bakıyoruz. İlginç gelişmeler. İlginç olaylar." dedi.



Beşiktaş'n başkanı, "Düşme hattındaki takımlarımızın çok fazla olması, yukarıdaki takımları çok zorlayacaktır. Başarıyla çıkanlar kümede kalacaktır, başarısız olanlar küme düşecektir. Bu takımlarla mücadele ederken başarılı takımlar şampiyon olacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"DEMBA BA'NIN ÇIKIP ANLATMASI LAZIM"



"Demba Ba ile ilgili görüşleriniz nelerdir, twitter'daki ağzı fermuarlı fotoğrafı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Çebi şu cevabı verdi:



"Demba Ba iyi tanıdığım, Türkiye'ye transferinde emeği olan biriyim. Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Dünkü olay beni şaşırtmıştır. Bir şey varsa Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum. Türk futbolunda alışageldiğimiz durumlar değil. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. O camiaları zan altında bırakmaması gerekir."



