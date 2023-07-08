Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tartışmalı söylemi üzerine düğmeye bastı.
Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda konuşmasını yaparken TFF'nin patronu Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldığı sırada "Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız. Ama şampiyonun olduğu gün 1 saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun. Ama biz de sizi beklerdik" demişti.
Bu sırada Büyükekşi'nin "Daha çok beklersiniz" şeklindeki ifadesi kameralara yansımıştı. Siyah-beyazlılar, bu söylem için harekete geçme kararı aldı.
AHMET NUR ÇEBİ: "BEKLEYEMEYİZ"
Mehmet Büyükekşi'nin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dönerek söylediği sözlerle ilgili olarak Ahmet Nur Çebi'nin, konunun muhataplarına, resmi bir mektup yazma kararı aldığı öğrenildi.
Bu konuda iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemesi nedeniyle harekete geçen Çebi'nin yönetim toplantısında "Bu işin hesabını sormak için daha fazla bekleyemeyiz. Taraflarına bu sözlerin doğru olup olmadığı sorup gereken duruşu sergileyeceğiz" dediği ve mektup operasyonu için düğmeye bastığı öğrenildi.
Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda konuşmasını yaparken TFF'nin patronu Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldığı sırada "Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız. Ama şampiyonun olduğu gün 1 saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun. Ama biz de sizi beklerdik" demişti.
Bu sırada Büyükekşi'nin "Daha çok beklersiniz" şeklindeki ifadesi kameralara yansımıştı. Siyah-beyazlılar, bu söylem için harekete geçme kararı aldı.
AHMET NUR ÇEBİ: "BEKLEYEMEYİZ"
Mehmet Büyükekşi'nin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dönerek söylediği sözlerle ilgili olarak Ahmet Nur Çebi'nin, konunun muhataplarına, resmi bir mektup yazma kararı aldığı öğrenildi.
Bu konuda iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemesi nedeniyle harekete geçen Çebi'nin yönetim toplantısında "Bu işin hesabını sormak için daha fazla bekleyemeyiz. Taraflarına bu sözlerin doğru olup olmadığı sorup gereken duruşu sergileyeceğiz" dediği ve mektup operasyonu için düğmeye bastığı öğrenildi.