Cebelitarık - Türkiye: Muhtemel 11

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında yarın Cebelitarık'a konuk olacakVictoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Cebelitarık - Türkiye maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.Öte yandan bu akşam Milli takımımızın grubunda Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı son idmana katılmadı. İki oyuncu, mücadelede forma giyemeyecek.Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De BarrMert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil DervişoğluAy-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 597. kez sahaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.Milli takım, 253'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 792 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 596 karşılaşmanın 513'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 596 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 81. karşılaşmasına çıkacak.Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı.Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.