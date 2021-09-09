Cebelitarık'tan sonra Türkiye!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'na hızlı bir giriş yapan Millilerimiz, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0'la geçmiş, 3-3'lük Letonya beraberliği nazar boncuğu olarak yorumlanmıştı. Ne olduysa Avrupa Şampiyonası'nda oldu. Final hedefiyle gidilen EURO 2020'den sıfır çekip, tek gol atarak dönen Ay-Yıldızlılar, bugünlerin sinyalini verdi. Karadağ karşısında 2-0'ı koruyamayıp sahadan 2-2 ayrılan, averaj takımı Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın ilk yarısında varlık gösteremeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, Hollanda karşısında faciayı yaşadı.



CEBELİTARIK'TAN SONRA BİZ GELİYORUZ!



Daha önce az gol yiyen kimliği ile bilinen A Milli Takım, bu görüntüsünden uzaklaştı. Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre, Hollanda deplasmanında yediği 6 golle kalesinde gördüğü toplam gol sayısı 13'e çıkan A Milli Takım, 25 gol yiyen ve grupta puanı olmayan Cebelitarık'ın ardından en çok gol yiyen takım durumuna geldi.



Dünya Kupası elemelerinde yer alan 55 takımla kıyaslandığında ise 47. sıraya yerleşti. Millerimiz bu alanda sadece 8 ülkeden daha iyi performans sergiledi. Bunlar Cebelitarık, San Marino, Moldova, Estonya, Liechtenstein, Faroe Adaları, Belarus ve Avusturya oldu.



BAŞARILI OLDUĞUMUZ ALAN YOK



Milli Takım'ın düşüş içinde olan ve diğer ülkelere göre geride kaldığı değerler arasında şut, orta, isabetli pas, top sürme, topla oynama ve top çalma gibi değerler de yer aldı. Ay-Yıldızlılar, geride kalan 6 karşılaşmada maç başına 6.5 dripling denemesinde bulunurken, bu alanda ancak 38. olabildi. Maç başına 3.2 olan orta karnesiyle 36. sırada kaldı. 10.3 olan şut tablosu ile de 20'nciliğe adını yazdırdı. Şenol Güneş'in talebeleri, 13.8'lik rakipten top çalma ve 51.5 olan topla oynama değerinde 26, 409 olan isabetli pas karnesinde ise 23. olabildi.



TAKIM GÜNEŞ'E KALKAN OLDU



Ay-Yıldızlı futbolcular, farklı Hollanda yenilgisi sonrası sözlerine "Böyle bir sonuç karşısında ne denir bilmiyoruz" diyerek başladılar. Ancak bu durum karşılık görmedi. Futbolcular sorumluluğun tek bir kişiye yıkılmaması gerektiğini de savunurken, teknik direktör Şenol Güneş'e destek verdiler. Türkiye'nin gol umudu olan ancak son dönemde beklentileri karşılayamayan Burak Yılmaz ise gerektiği taktirde Milli Takım'ı bırakabileceğini söyledi. Ozan Tufan'ın, EURO 2020'nin hayal kırıklığını üzerlerinden atamadıklarının itirafı ise en önemli öz eleştiriydi.



PORTAKALLAR ZAFER SARHOŞU



6-1'LIK galibiyet, Hollanda medyasını coşturdu. İlk maçta Türkiye'ye 4-2 yenilen Portakallar'ın, intikamını aldığına vurgu yapıldı. De Telegraaf, "Direksiyondaki Depay ile Portakallar pole pozisyonunu ele geçirdi" dedi. Haber portalı Nu.nl, Depay ile vals yapan Hollanda'nın liderliğe yükseldiğini belirtti. Voetbal International dergisi, "Portakallar, Türkiye'den intikamını aldı" başlığını attı.



