Cebelitarık maçına Estonyalı hakem

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçta Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.

Haber; AA
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Cebelitarık maçına Estonyalı hakem
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02 Eylül 2021 15:07
 A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Victoria Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joonas Jaanovits yapacak.

Karşılaşmada Hollandalı Allard Lindhout Video Yardımcı Hakem (VAR), vatandaşı Jeroen Manschot ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.


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