Dünya Kupası Elemeri'nde A Milli Takımımız ile karşılaşacak Cebelitarık'ta teknik direktör Julio Cesar Ribas ve Julian Valerino maçla ilgili açıklarda bulundu.



"LUGANO VE MUSLERA İLE KONUŞTUM"



Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Ribas, "Türkiye'de olmak büyük gurur. Türkiye hakkında çok şey duydum. Lugano, Muslera'dan Türkiye hakkında bilgim var. Türkiye ile zor bir maça çıkacağız. İlk maçtaki gibi oynayacağız. Türkiye çok sert bir takım" ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Çok zor bir grupta olduklarını söyleyen Uruguaylı teknik direktör, "Yarınki maça gelirsek, her maçın ayrı bir düzeni, hikayesi var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama biz çok zor bir gruptayız. Hollanda, Türkiye, Karadağ, Norveç gibi takımlar." dedi.



Türkiye'nin elit seviyede bir takım olduğunu kaydeden Ribas, "İlk maçtaki gibi oynamaya çalışacağız. Türkiye ilk maçta da ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gösterdi. Türkiye benim için elit kategoride bir takım. Türkiye ligi ve taraftarlar hakkında da arkadaşlarımdan bilgi aldım. Futbolcular seyirci önünde oynamak ister. Yarın atmosfer de çok güzel olacaktır." şeklinde konuştu.



"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"



Öte yandan Cebelitarık'ta futbolculardan Julian Valerino da, "Türkiye'nin bu maçı kazanmak zorunda olduğunu biliyoruz. Her takım sahaya kazanmak için çıkar. Biz de sahaya kazanmak için çıkıp, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.





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