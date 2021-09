Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye yüzecek

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü, milli sporcu Emre Seven 18-22 Eylül arasında yapacağı Mersin - Kıbrıs arası solo yüzme denemesi ile ilgili Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Acar ile Avcılar Belediyesi Meclis Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.



Seven, daha önce Cebelitarık Boğazı'nı 4 saat 16 dakikada yüzdüğünü aktararak, 25 yıllık açık su yüzme kariyerinde 100'e yakın maraton ve ultra maraton yüzdüğünü anlattı.



2017 yılında İngiltere'den Fransa'ya Manş denizini yüzerek geçtiğini anımsatan Seven, 13 saat 34 dakikada GPS raporuna göre 42 kilometre yüzdüğünü ve her denemesinde çıtayı daha da yükselttiğini belirti.



Seven, şöyle devam etti:



"Ülkemde open water sporunun tanınması, yayılması için gayret sarfettim. Şimdiki hedefimiz AKÜDER sponsorluğunda, Avcılar Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Mersin'den Kıbrıs'a yüzerek geçmek. Mersin ve Kıbrıs kelimeleri kullanıyoruz çünkü, bu tarz ultramaratonlarda başlangıcınız bellidir ama nereden çıkacağınıza doğa karar verir. Sadrazam Köyde Koruçam Burnu'ndan çıkmaya çalışacağım ama rüzgar ve doğa beni nereye atacaksa oradan çıkacağım. 80 kilometrelik bir maraton. Burada bir şeylerin hayalini kuruyor, yapmaya çalışıyorsunuz ama hayal kurmak her şeyi ifade etmiyor, ona birinin el uzatması gerekiyor. Sponsorluklar bizi ayakta tutan en önemli argüman."



- "Bizim yüzebileceğimiz bir mesafede olduğu imajını vermiş olacağız"



Uluslararası yüzme camiası tarafından belirlenen 'Oceans7'yi geçene bir unvan verildiğini ancak hayalinin Türkiye'nin yeni bir parkur kazanması olduğunu ifade eden Seven, "Turizme yeni bir pencere açılsın. Avrupa'nın, dünyanın elit performans sporcuları buraya gelsin boy göstersin. Çünkü burayı 24 saatin altında dünya üzerinde çok çok az kişi yüzebilir. İnşallah bu ilk geçiş bize nasip olur. Bizim tarihi ve kültürel birlikteliğimiz olduğu KKTC'nin yıllardan beri gelen ötekileştirme, bizden ayırma çabalarına tokat gibi bir cevap olur. Onların bizim bir parçamız olduğu, o kara parçasının bizim yüzebileceğimiz bir mesafede olduğu imajını da vermiş olacağız. Danimarkalı bir yüzücünün gelip yüzdüğünü, ülkesine gidip 'Ben Türkiye'den KKTC'ye geçtim' diyeceğini hayal edin." diye konuştu.



- " Cesur, güçlü ve azimli bir sporcunun yanında olmak bize gurur veriyor"



Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Emre Seven'in Mersin'den Kıbrıs'a denizden hiç çıkmadan, ara vermeden ve denizde beslenerek yüzeceğini kaydederek, "Dilerim o gün yanında olacağız. Kıbrıs geçişi özel bir geçiş. Asya'dan Avrupa'ya Boğaz geçişi yapıldı. Ülkemizin en prestijli geçişi. Kıbrıs geçişi de dünyada özel ve zorlu geçişlerden biri. Emre Bey buna cesaret edecek. Cesur, güçlü ve azimli bir sporcunun yanında olmak bize gurur veriyor. Geçsin sonra biz de belki geçmek için çaba sarf ederiz. Diliyorum ki o geçişte en azından bir süre sizinle yüzeceğim, eşlik edeceğim." diye konuştu.



"Mersin'den Kıbrıs'a geçiş sürecinde katkı sağlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz." diyen Hançerli, sözlerini, "Çok güzel de bir slogan var. 'Temiz denizlerde kulacım kadar uzaktasın' diyor. Temiz deniz olunca, çevreye bakınca, doğa ile uyumlu olduğumuzda her şey kolay. Bu sloganın da ne kadar anlamlı olduğunu gösteren bir hadise yaşadık. Suriye'den bir yakıt sızıntısı nedeniyle Kıbrıs sahilleri, denizler tehlike altında. Bu sportif etkinliği çevre ve denizlerimizin korunması bakımından da farkındalık ve katkı sunacaktır." diye tamamladı.