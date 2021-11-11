Cebelitarık'a karşı çift forvet

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ile oynanacak karşılaşmada sahaya çift forvet sürmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cebelitarık'a karşı çift forvet
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11 Kasım 2021 09:30
Dünya Kupası Elemeri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, sahaya çift forvetle çıkmanın planlarını yapıyor.

BURAK VE HALİL

Grupta Norveç'in 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Türkiye, rakibiyle arasındaki 5 gollük averajı Cebelitarık maçında kapatmak istiyor. A Milli Takım, cumartesi günü çift forvetle sahaya çıkacak. Kuntz, Burak'ın yanında Halil Dervişoğlu'nu hazırlıyor. Halil- Burak ikilisine kenarlardan Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu destek verecek. Orta saha ise Berat ve Abdülkadir Ömür'e emanet edilecek.

BİLETLER TÜKENDİ

A Milli Takımımızın Cebelitarık ile cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Kritik karşılaşmada 17 bin kişilik tribünler tamamen dolacak.


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