Cebelitarık'a karşı çift forvet

Dünya Kupası Elemeri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, sahaya çift forvetle çıkmanın planlarını yapıyor.



BURAK VE HALİL



Grupta Norveç'in 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Türkiye, rakibiyle arasındaki 5 gollük averajı Cebelitarık maçında kapatmak istiyor. A Milli Takım, cumartesi günü çift forvetle sahaya çıkacak. Kuntz, Burak'ın yanında Halil Dervişoğlu'nu hazırlıyor. Halil- Burak ikilisine kenarlardan Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu destek verecek. Orta saha ise Berat ve Abdülkadir Ömür'e emanet edilecek.



BİLETLER TÜKENDİ



A Milli Takımımızın Cebelitarık ile cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Kritik karşılaşmada 17 bin kişilik tribünler tamamen dolacak.





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