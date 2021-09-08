Ceballos, KOVID'e karşı verdiği savaşta destek bekliyor!

Eski NBA oyuncusu Cedric Ceballos, KOVID-19'a karşı verdiği savaşta herkesten dualarını ve desteklerini bekledi.
KOVID virüsüne yakalandığı için hastaneye kaldırılan Ceballos, mevcut durumu hakkında Twitter'da takipçilerine bir güncelleme yaptı: "Yoğun bakım ünitesindeki 10. günümdeyim ve KOVID-19 resmen beni mahvetmiş durumda. Tüm ailemden ve arkadaşlarımdan, iyileşmem için dualarını ve iyi dileklerini rica ediyorum. Geçmişte size bir yanlışım olduysa, hepinizden özür dilerim. Kavgam henüz bitmedi... teşekkürler."
Ceballos, attığı tweet'te şu fotoğrafını paylaştı: