Ceballos, KOVID'e karşı verdiği savaşta destek bekliyor!

Eski NBA oyuncusu Cedric Ceballos, KOVID-19'a karşı verdiği savaşta herkesten dualarını ve desteklerini bekledi.KOVID virüsüne yakalandığı için hastaneye kaldırılan Ceballos, mevcut durumu hakkında Twitter'da takipçilerine bir güncelleme yaptı:Ceballos, attığı tweet'te şu fotoğrafını paylaştı: