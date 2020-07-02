CD Projekt Red'in başı dertte: Cyberpunk 2077'ye dava

Son günlerin tartışılan oyun şirketi CD Projekt Red'in (CDPR) başı sorunlu çıkışıyla gündemde olan Cyberpunk 2077 yüzünden belaya girdi. Bir hukuk firması, CDPR'ye dava açtı, yatırımcılar ve oyunculara yargı sürecine dahil olmaları için çağrıda bulundu.



Rosen Hukuk Bürosu, CD Projekt Red'e toplu dava açtı



Bloomberg'in haberine göre; CD Projekt Red'e davayı kurumsal dolandırıcılık, güvene dayalı görev ihlalleri, mali hatalardan zarar gören bireysel ve kurumsal yatırımcıları temsil eden Rosen Hukuk Bürosu açtı. ABD'de yatırımcıları savunurken agresif stratejisi ile dikkat çeken Rosen Hukuk Bürosu'nun kim adına hareket geçtiği bilinmiyor.



Rosen Hukuk Bürosu'nun suç duyurusu için hazırladığı dosyada, şirketin Cyberpunk 2077'nin piyasaya sürülmeden önceki durumu konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirdiği, oyunun konsollarda çok fazla sayıda hata barındırması nedeniyle oynanamaz olduğunu ve özellikle bu durumu hissedarlara bildirmediği iddialarına yer verildi.



Buna rağmen Rosen hukuk bürosunun bir baş davacısı yok. Ancak şirket, özellikle de yatırımcıların bu davaya dahil olmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca dileyen oyuncuların da davaya dahil olabileceğini söyleyen Rosen Hukuk Bürosu, davaya dahil olmak isteyenlere de bir çevrimiçi form sunuyor. Şirketin bulunduğu ülke olan Polonya'da birçok yatırımcının aynı şekilde bir yasal süreç başlatma hazırlığında olduğu da bildiriliyor.



Kaynak: shiftdelete



